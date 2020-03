Afshan Azad (32) hat keine Lust auf eine Harry Potter-Neuverfilmung! Die Schauspielerin verkörperte zwischen 2005 und 2011 in fünf Filmen der beliebten Fantasy-Reihe die Ravenclaw-Hexe Padma Patil. Die Streifen feierten große Erfolge! Gut möglich also, dass sie in Zukunft für ein Remake wieder über die Kinoleinwände flimmern werden. Doch das würde der 32-Jährigen gar nicht gefallen: "Nein! Dreht bitte niemals einen neuen 'Harry Potter'-Film. Das sind Klassiker!", erklärte sie in einem Promiflash-Interview auf der Comic Con Berlin 2019.

