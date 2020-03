Pia Tillmann (32) weiß ihr Sofa zu schätzen! In Zeiten von Corona wurden in den vergangenen Tagen immer mehr Maßnahmen getroffen, um den rasanten Anstieg der Infektionen zu verlangsamen: Unter anderem wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Auch die ehemalige Krass Schule-Laiendarstellerin verbringt ihre freie Zeit in den eigenen vier Wänden. Dabei scheint der 32-Jährigen ihre Couch besonders ans Herz gewachsen zu sein – mit einem Augenzwinkern widmete sie dem Möbelstück jetzt eine Lobeshymne!

"Das erste Mal in unserem Leben motzt wirklich niemand darüber, wenn wir den ganzen Tag mit unserem Arsch auf dem Sofa hocken und Filme gucken", schwärmte Pia via Instagram. Dabei sei es für die einstige BTN-Bekanntheit an der Zeit, ihrer Couch auch etwas Liebe zurückzugeben: "Sie trägt uns in guten wie in schweren Zeiten", erklärte die Blondine und teilte daraufhin eine Laudatio an ihren geliebten Ruheort.

In ihrem Post fand Pia aber nicht nur liebevolle Worte für ihre Kuschelecke, sie appellierte darin auch an ihre Community: "Es ist an der Zeit, weniger egoistisch zu sein und auch an unsere Mitmenschen zu denken", schrieb sie. Jeder solle in dieser schweren Zeit wie ihr geliebtes Sofa sein – großartig und rücksichtsvoll!

Instagram / piatillmann Pia Tillmann im März 2020

