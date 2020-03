Janine Pink (32) packt intime Details aus! Gestern war die Promi Big Brother-Gewinnerin zum ersten Mal im neuen Trash-Format Promis unter Palmen zu sehen, in dem sie mit neun weiteren Stars und Sternchen in einer Villa wohnt. Unter ihren Mitbewohnern befindet sich auch ihr Ex-Freund Tobias Wegener (26). Natürlich weckt diese Tatsache das Interesse der übrigen Promis – und Janine stillt deren Neugier. In der ersten Folge packt sie über die Beziehung aus und redet sogar über ihr Sexleben mit Tobi. Findet sie im Nachhinein, dass sie zu weit gegangen ist?

Bereits vor der Ausstrahlung sagte sie dazu im Promiflash-Interview: "Ich wurde natürlich von vielen anderen Kandidaten zu dem Thema befragt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich, wenn ich etwas gefragt werde und wir über ein Thema reden, auch darüber erzählen werde", so die Sächsin im Interview. Sie bereue nichts, stellte sie klar. Und wie war es für die TV-Bekanntheit, mit ihrem ehemaligen Partner unter einem Dach leben zu müssen? "Ja, ich würde sagen es war okay, es war auszuhalten", lautete ihr knapper Kommentar dazu.

Da war die Reality-TV-Darstellerin bei "Promis unter Palmen" gesprächiger – über das Sexleben mit ihrem Ex Tobi stichelte sie ungeniert: "Da hat Eis.de schon mehr drauf. Da hält der Akku mehr als zwei Minuten." Was sagt ihr zu den intimen Bekenntnissen von Janine? Stimmt ab!

