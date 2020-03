Wie geht es der werdenden Mama Angelina Heger (28)? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist aktuell im achten Monat schwanger und hat in der Zeit der freudigen Erwartung schon die eine oder andere körperliche Veränderung bemerkt: "Ich habe jetzt langsam so kleine Wehwehchen, dass ich schneller aus der Puste bin, dass meine Beine wehtun", erzählt Angelina ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story und verrät außerdem, was ihr bei der Geburt besonders große Sorgen macht!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de