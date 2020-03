Wie sieht es hinter den Kulissen bei Germany's next Topmodel aus? Derzeit befindet sich Modelmama Heidi Klum (46) wieder auf der Suche nach Deutschlands bestem Nachwuchsmodel. Bei jedem Fotoshooting und Catwalk können die Fans vor dem Fernseher mitfiebern. Allerdings sieht man die Kandidatinnen nie beim Futtern. "Wir hatten so viel Essen, es war so gutes Essen, wirklich", betont die Ex-Teilnehmerin Klaudia Giez (23) nun gegenüber Promiflash. Es sei oft für sie gekocht worden und auch der Kühlschrank sei immer gut befüllt gewesen. Die Moderatorin habe während ihrer Teilnahme an der Sendung sogar zwei Kilo zugenommen.

