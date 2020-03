Aneta Sablik (31) gibt ein überraschendes Beziehungs-Update! Eigentlich wollte die DSDS-Siegerin von 2014 ihrem Freund Chris noch in diesem Jahr das Jawort geben. Das Paar steckte zuletzt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und plante ein traumhaftes Fest ganz in Weiß. Jetzt gab Aneta allerdings bekannt: Sie und Chris gehen fortan getrennte Wege. "Der Zug fährt manchmal in die falsche Richtung. Ich bin dankbar für jede Erfahrung in meinem Leben. Heute bin ich Single und werde meine neuen Wege unbeeinflusst gehen", erklärte sie gegenüber Express.

