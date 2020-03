Désirée Nick (63) hat schon in der ersten Promis unter Palmen-Folge mächtig ausgeteilt. Mit diesem Verhalten macht sie sich offline und online nicht nur Freunde! Weil sie von der ersten Sendungs-Minute an kein gutes Haar an ihren neun Kontrahenten ließ, wird sie im Netz sowohl gefeiert als auch kritisiert. Doch was sagen die Betroffenen dazu? Promiflash hat bei Bastian Yotta (43), Matthias Mangiapane (36), Eva Benetatou (27),Tobias Wegener (26) und Claudia Obert nachgefragt. Während "Hot oder Schrott"-Matthias betont, dass man Désirées Sprüche nicht zu ernst nehmen sollte, findet Yotta nicht, dass man sich darüber amüsieren sollte. Unternehmerin Claudia freut sich währenddessen, dass ihre Rivalin auch mal Gegenwind bekommt.

