Woody Allen (84) veröffentlicht seine Memoiren! Von 1979 bis 1992 war der erfolgreiche Hollywoodstar mit der Schauspielerin Mia Farrow (75) liiert. Die Beziehung endete, da er eine Liaison mit ihrer Adoptivtochter Soon-Yi Previn (49) begann, mit der er bis heute zusammen ist. In der Autobiografie des Filmemachers, die seit dieser Woche auf dem Markt ist, thematisiert er diese Dreiecksbeziehung – und spricht außerdem ganz offen über den damaligen Sex mit der 35 Jahre jüngeren Soon-Yi!

Als er mit Mia noch offiziell liiert war, die beiden sich aber auseinandergelebt hatten, begann er eine Romanze mit der damals 21-Jährigen. Zu der Romanze mit dem jungen Mädchen äußert der Star-Regisseur sich in seiner Biografie Apropos of Nothing so: "In den Anfängen unserer neuen Beziehung, als die Lust alles regierte, konnten wir unsere Hände nicht voneinander lassen." Mittlerweile sind die beiden seit 23 Jahren glücklich verheiratet.

Ursprünglich wollte der Regisseur seine Autobiografie im April dieses Jahres beim Verlag Hachette herausbringen. Doch nach dem Boykott mehrerer Mitarbeiter der Firma entschloss sich dieser, das Buch nicht zu veröffentlichen. Jetzt brachte ein New Yorker Verlag die Memoiren aber überraschenderweise doch noch heraus.

Getty Images Woody Allen beim Filmfestival in Cannes, 2016

MEGA Regisseur Woody Allen und seine Ehefrau Soon-Yi Previn, Mai 2019

Getty Images Woody Allen, Juli 2019



