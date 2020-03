Charli D'Amelio (15) hat sich innerhalb weniger Monate zum TikTok-Star Nummer eins gemausert! Die US-Amerikanerin stürzt gerade die jahrelange Plattform-Queen Loren Gray (17) vom Thron. Fast 42 Millionen Profile folgen Charli schon auf der Video-App. Doch ist der Hype um den tanzenden Teenie berechtigt? Promiflash hat mit dem deutschen TikTok-Sternchen Chany Dakota gesprochen und die findet: Das Social-Media-Phänomen verdient die wachsende Aufmerksamkeit! "Ich sage, jeder hat in der Branche den Hype verdient, der einfach super-aktiv ist, weil es ist so anstrengend, aktiv zu sein und viele Videos zu posten. Und sie hat ja wirklich selbst Einfälle. Also, ich mache meistens TikToks von irgendwelchen Trends nach, aber sie macht die Trends!"

