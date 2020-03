So süß sind Prinzessin Charlotte (4), Prinz Louis (1) und Prinz George (6)! Die drei Kinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) entzücken die royalen Fans immer mal wieder mit knuffigen Schnappschüssen. Mit einem neuen Instagram-Video zeigen ihre Eltern, wie groß ihre Kids geworden sind. Gut gelaunt klatscht das Trio in dem Clip in die Hände. Der Applaus gilt Ärzten, Krankenpflegern und allen Menschen, die in der aktuellen Krisenzeit tatkräftig helfen. Vor allem bei dem Jüngsten fällt auf, wie sehr er in den vergangenen Monaten gewachsen ist!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de