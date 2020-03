Hat Daniela Katzenberger (33) keine Lust auf berühmte Follower? Sowohl Gerda Lewis (27) als auch Angelina Heger (28) machten vor Kurzem öffentlich, dass sie von der Blondine auf Instagram blockiert worden seien. Die Bachelorette sowie die ehemalige Bachelor-Kandidatin können sich das aber überhaupt nicht erklären. "Ich habe noch nie irgendwie Kontakt zu ihr gehabt. Ich habe noch nie irgendwas bei ihr kommentiert oder sonst was. Im Gegenteil: Ich fand die immer cool", gab sich Angelina in ihrer Story komplett ratlos. Die Katze hingegen hüllt sich hinsichtlich der Hintergründe bisher allerdings in Schweigen.

