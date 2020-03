In Hollwood wird geflirtet und gedatet, was das Zeug hält – und das schon immer. Promiflash nimmt euch mit auf eine Zeitreise und frischt eure Erinnerungen etwas auf. Dass Tom Cruise (57) vor seiner Ehe mit Katie Holmes (41) mal mit Penelope Cruz (45) zusammen war, wissen mit Sicherheit die wenigsten. Auch dass Ryan Reynolds (43) mal mit Alanis Morissette (45) verlobt war, ist bestimmt in Vergessenheit geraten. Und es gibt noch acht weitere Ex-Promi-Paare, die man höchstwahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm hat...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de