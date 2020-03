Alena Gerber (30) macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich in Zukunft weiteren Nachwuchs wünscht. Gegenüber Promiflash betonte die Moderatorin: Ihre erstgeborene Tochter ist bislang ihr größtes Glück. Ob die Blondine solche Gefühle auch für Nachwuchs Nummer zwei und drei – denn so viele Kinder wünscht sie sich – empfinden könnte? "Wenn es dann da ist, dann wird sich das natürlich auf jeden Fall genauso einstellen! Aber man glaubt, diese Gefühle für dieses kleine Menschlein, die sind so einzigartig, das kannst du gar nicht noch mal empfinden", beschreibt Alena ihre Emotionen.

