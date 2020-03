Seit knapp zwei Jahren sind Anuthida Ploypetch (22) und Richard Koll (25) ein Paar und die Flammen lodern offenbar noch wie am ersten Tag. Klar, dass kleine Eifersüchteleien in einer so innigen Beziehung auch mal eine Rolle spielen können. Um das Thema aber von Anfang an so gut es geht zu umgehen, hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine ganz besondere Taktik, wie sie Promiflash verrät: "Ehrlich gesagt, ist das mein Alibi-Verlobungsring, dass wenn ich mal alleine unterwegs bin, ich halt einfach sage, ich bin verheiratet."

