Dass Désirée Nick (63) ein sehr spitzes Mundwerk besitzt, ist kein Geheimnis. Doch übertreibt sie es bei Promis unter Palmen damit? Nahezu alle VIP-Kandidaten haben schon ihr Fett wegbekommen. Dafür musste die Blondine mächtig Kritik von den Fans einstecken und hat sich einen riesigen Shitstorm eingehandelt. Auch Kandidatin Evanthia Benetatou (27) ist wenig begeistert von der frechen Art ihrer Mitstreiterin!

Das betonte die einstige Der Bachelor-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview. "Sie sagt in einem Punkt: 'Die Claudia ist ne Schlampe', weil sie mit Ronald ihr Techtelmechtel da hat, aber am gleichen Abend geht sie zu Ronald hin und sagt 'am liebsten würde ich dir die Hose runter ziehen und mich vor dir hinknien'", schilderte die 27-Jährige genervt. Daher könne sie bei ihr eine "gewisse Doppel-Moral" beobachten. Doch woher kommt das? Eva ist sich sicher: Der Grund für Désirées Verhalten sei ein Mangel an "Selbst-Respekt".

Was sie generell von der Schauspielerin hält, hat Eva gegenüber Promiflash bereits mehr als deutlich gemacht: "Für mich ist sie die Wanderhure der schlechten Presse und der fiesen Beleidigungen", sagte die Reality-TV-Darstellerin klar und deutlich. Kürzlich hatte sie sogar verkündet, dass "Désirée diesen Shitstorm verdiene".

