Bei Angelina Heger (28) geht es bald los! Die Verlobte von Sebastian Pannek (33) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist inzwischen im achten Monat und das sieht man der werdenden Mutter auch an: Ihr kleines Bäuchlein wächst und wächst. Wie man das besonders sexy – und gleichzeitig stilvoll – in Szene setzt, weiß die Web-Beauty ganz genau!

Das beweist ihr aktueller Beitrag auf Instagram. Auf dem geteilten Foto steht die Influencerin in rosafarbener Unterwäsche an einem Fenster und schaut mit geschlossenen Augen nach oben. Über ihren Dessous trägt Angelina ein weißes transparentes Jäckchen aus Spitze. Mit ihren Händen hält sie ihr schwangeres Bäuchlein ganz fest. Mit ihren leicht gewellten Haaren und ihrem roten Lippenstift schaut die Brünette sehr verführerisch aus. Das Bild kommentiert die Beauty so: "endless love" (zu deutsch: "unendliche Liebe") – was wohl ihrem heranwachsenden Spross gewidmet sein dürfte.

Erst kürzlich grüßte die 28-Jährige ihre Fans via Instagram mit einem heißen Urlaubsschnappschuss aus Lanzarote: Darauf trug die Web-Beauty einen weit ausgeschnittenen Leoparden-Badeanzug und posierte braun gebrannt vor einer traumhaften Strandkulisse. Wie gefallen euch Agelinas Schwanger-Looks? Stimmt ab!

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020



