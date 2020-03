Adele Adkins (31) hat von 2019 auf 2020 richtig schnell, richtig viel abgespeckt! Promiflash sprach mit der plastischen und ästhetischen Chirurgin Frau Dr. Buschmann, ob die "Someone Like You"-Interpretin nun mit Folgen rechnen muss. "Wenn die Gewichtsabnahme zu schnell ist, also sagen wir mal, wenn die Frauen in zwei bis drei Monaten 20 Kilo abnehmen, dann kommt die Haut nicht hinterher. Und dann bleibt ein Hautüberschuss bestehen und den muss man dann, wenn der zu groß ist, und die Frauen das stört, operativ entfernen", erklärte die Ärztin im Promiflash-Interview.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de