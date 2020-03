Ist das der Beginn einer modernen Liebesgeschichte? Vor Kurzem wurde der Rapper Blueface in einem Interview gefragt, was er von Musikerkollegin Lizzo (31) hält. Der 23-Jährige machte daraufhin ein paar eindeutige Aussagen. Darunter auch sein Wunsch, die kurvige Powerfrau möge ihn anrufen, sollte sie das hören. Geantwortet hat sie offenbar tatsächlich: Die Sängerin hat auf den öffentlichen Flirtversuch nun mit einem Foto reagiert.

Ob die US-Amerikanerin ihren Verehrer wirklich angerufen hat, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass sie seine Äußerung mit einem vielsagenden Bild erwidert hat. Auf Instagram teilte die Songschreiberin einen sexy Schnappschuss von sich selbst, wie sie sich verführerisch auf einer Couch rekelt. Der Fokus liegt dabei auf ihrem fast nackigen Hinterteil, das sie in die Kamera reckt. In der Bildunterschrift schreibt sie simpel: "Blueface baby." Es scheint also, als ob die "Truth Hurts"-Interpreten ihren potenziellen Liebhaber ebenso attraktiv findet.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lizzo so freizügig präsentiert. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sie sich des Öfteren in aufreizenden Posen und leicht bekleidet. Allerdings war bislang keines dieser Bilder mit einer speziellen Widmung an jemanden versehen. Es bleibt also spannend, was sich aus der Online-Flirterei entwickelt.

Getty Images Rapper Blueface bei den BET Social Awards in Atlanta im März 2019

Instagram / lizzobeeating Lizzo im März 2020

Getty Images Lizzo performt bei den Brit Awards in London im Februar 2020



