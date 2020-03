Was war bei Promis unter Palmen zwischen Ronald Schill (61) und Tobias Wegener (26) los? Der ehemalige Politiker und der Love Island-Hottie sind zurzeit in dem neuen Reality-Format zu sehen – mit mittlerweile noch sieben weiteren Promis. Schon direkt in der ersten Folge ging es richtig zur Sache. Denn der ehemalige Richter quetschte seinen Mitspieler Tobi ausführlich über das Sexleben von dessen Ex und "Promis unter Palmen"-Konkurrentin Janine Pink (32) aus. Im Promiflash-Interview verrät Ronald jetzt, was es mit seiner plötzlichen Neugier auf sich hatte.

"Grundsätzlich interessieren und faszinieren mich Menschen und sie dann über Intimitäten und ihr sexuelles Leben zu befragen, ist für mich natürlich ungeheuer spannend. Das nutze ich dann auch aus", meinte der 61-Jährige gegenüber Promiflash. Als Tobi und Janine sich bei Promi Big Brother kennen gelernt haben und verliebten, sah alles nach der ganz großen Liebe aus. Die beiden verbrachten sogar noch einen gemeinsamen Urlaub in Dubai. Dass dann ganz plötzlich alles vorbei war, ist für Ronald völlig unverständlich. Er hat da allerdings eine ganz eigene Theorie: "Hat das vielleicht was mit Sexualität zu tun? Sex ist ja das Wichtigste zwischen Mann und Frau und wenn es da zu Disharmonien kommt, ist das auch der Haupttrennungsgrund und Scheidungsgrund." Die Chance, den Muskelmann nach pikanten Details zu fragen, konnte Ronald sich einfach nicht entgehen lassen.

Mit seiner intimen Fragerunde hatte der gebürtige Hamburger allerdings wenig Erfolg. Private Bettgeschichten wollte sich Tobi nämlich nicht entlocken lassen. Da konnten die "Promis unter Palmen"-Kolleginnen Carina Spack (23), Claudia Obert (58) und Evanthia Benetatou (27) im Gespräch mit Janine schon deutlich mehr herauskriegen. "Da hat Eis.de mehr drauf. Da hält der Akku länger als zwei Minuten", lautete Janines Fazit.

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Ronald Schill, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019



