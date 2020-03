Michael Wendler (47) macht die momentane Gesundheitslage beruflich enorm zu schaffen! Eigentlich lief es in den vergangenen Monaten für den Schlagerstar so gut, wie schon lange nicht mehr – vor allem durch den Zoff mit Comedian Oliver Pocher (42) war er zwischenzeitlich in aller Munde. Doch jetzt muss der Sänger den Gürtel vorerst etwas enger schnallen – und sich finanziell auf seine Freundin Laura Müller (19) verlassen: "Die Auftritte wurden alle storniert. Ich glaube, 2020 kannst du knicken. Alle Künstler verdienen kein Geld mehr. Jetzt lebe ich eigentlich nur noch von der Kohle von Laura", verriet er auf Instagram.

