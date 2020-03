Seit Anfang des Jahres wird über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher spekuliert – bis jetzt! Nach dem öffentlichen Kuss im Stadion und unzähligen gemeinsamen Fitness-Dates richtete der Profikicker nun rührende Zeilen direkt an die Sängerin: Via Instagram teilte der Sportler einen Clip, der ihn Hand in Hand mit seiner Liebsten beim Inlineskaten zeigt. "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn", schwärmte der 26-Jährige. Und nicht nur die "Genau Hier"-Interpretin dürfte sich über diese süße Liebeserklärung im Netz gefreut haben – auch die Spekulationen ihrer Community um das neue Liebesglück wurden endlich bestätigt!

