So hat es also bei Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (56) gefunkt! Vor ihrer Trennung im Jahr 2016 galten die Schauspieler als das absolute Traumpaar Hollywoods. Kennen und lieben gelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2004. Damals war Brad noch mit Jennifer Aniston (51) verheiratet. Doch wie genau kamen sich Brad und Angelina näher?

Gegenüber US Weekly erinnerte ein Insider sich an eine Taktik zurück, die Angelina bei einer Sexszene für ihren gemeinsamen Actionstreifen angewandt haben soll. Für gewöhnlich tragen Schauspieler dabei hautfarbene Unterwäsche – die "Tomb Raider"-Darstellerin verzichtete jedoch darauf. "Sie krabbelte nackt zu ihm ins Bett", so die Quelle.

Auch Angelinas ehemaliger Bodyguard Mark Behar plauderte pikante Details aus. So soll das Ex-Ehepaar bereits am Set nicht die Finger voneinander gelassen haben. Mehrmals habe er die heute 44-Jährige und den Golden Globe-Gewinner in ihrem Wohnwagen beim Rummachen erwischt.

Actionpress/ United Archives GmbH Brad Pitt und Angelina Jolie in "Mr. & Mrs. Smith"

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt 2014

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, 2015



