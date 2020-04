Bibi (27) und Julian Claßen (26) erzählen ihren Fans von Emilys Geburt – und geben dabei einige intime Details preis. Am 20. März erblickte das zweite Kind des Influencer-Paars das Licht der Welt. In einem aktuellen YouTube-Clip schildern die beiden, wie die Entbindung ablief. Bis zum Schluss sei nicht klar gewesen, ob Julian mit dabei sein darf. "Auf jeden Fall sind wir dann angekommen und dann hieß es erst mal, es sieht so aus, als ob er bei der Geburt dabei sein darf und danach noch ungefähr eine Stunde und dann muss er halt gehen. Und so ist es dann auch geblieben", erklärt Bibi ihrer Community.

