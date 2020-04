Daniela Katzenberger (33) gibt selbst zu, dass sie einfach kein Sprachtalent sei! Seit einer Woche läuft ihre wöchentliche Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" wieder im deutschen TV. Dieses Mal besucht Familie Katzenberger-Cordalis eine mögliche Grundschule für Sophia. Dass Dani nicht gerade die Fitteste ist, was Fremdsprachen anbelangt, ist, macht sie auf lustige Art und Weise deutlich. Ziemlich unbeholfen versucht sie, sich mit einer Lehrerin zu verständigen. Doch nicht allen in der Familie fällt Englisch so schwer. Töchterchen Sophia entpuppte sich bereits in der Vergangenheit als kleines Sprachgenie.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", Mittwoch, 1. April um 20:15 bei RTL II!

