Bastian Yotta (43) reißt der Geduldsfaden! Der Muskelmann hat Schauspielerin Désirée Nick (63) bei Promis unter Palmen kennengelernt. Von Anfang an stimmte die Chemie zwischen den beiden so gar nicht. Der TV-Star musste sich von der Unterhaltungskünstlerin schon in der ersten Folge fiese Sprüche gefallen lassen. Im Promiflash-Interview legte die Blondine dann nach. Der einstige Dschungelcamper lässt diese Kommentare eigentlich nicht an sich ran, doch eine Bemerkung geht ihm dann doch nahe. "Eines geht mal überhaupt nicht, wenn sie meine Freundin angreift", echauffierte sich Yotta gegenüber Promiflash.

