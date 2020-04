Seit der Trennung von Schlagerstar Michael Wendler (47) ging Claudia Norberg (49) solo durchs Leben – bis jetzt! In einem aktuellen Interview mit RTL verriet die Blondine: "Ja, das Kuriose ist wirklich, dass ich jemanden kennengelernt habe!" Der Chef und Pilot einer Privatjet-Airline konnte das Herz der Wendler-Ex quasi im Flug erobern. Die beiden lernten sich kurz vor Claudias Rückkehr in die USA kennen. Dabei sollen Schauspieler Alex Jolig (57) und seine Frau Britt übrigens etwas nachgeholfen. Inzwischen besuchte der Flugkapitän die Blondine sogar schon in ihrer Wahlheimat in Florida. Aufgrund der aktuellen Situation stehen die Turteltauben nun über die sozialen Netzwerke in Kontakt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de