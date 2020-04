Angelina Jolie (44) wagte einen offensiven Annäherungsversuch! Die Schauspielerin und Brad Pitt (56) lernten sich 2004 am Set der Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennen. Schon zu dem Zeitpunkt sollen zwischen den Stars die Funken geflogen sein. Und wie ein Insider gegenüber Us Weekly nun ausplaudert, ging die heute 44-Jährige während der Dreharbeiten damals ganz schön in die Vollen: Für eine Sexszene hatte sie eigentlich hautfarbene Unterwäsche tragen sollen – doch Angelina verzichtete darauf und kletterte komplett nackt zu ihrem Filmpartner ins Bett.

