Gingen die diesjährigen Aprilscherze der deutschen Influencer zu weit? Am vergangenen Mittwoch haben sich die Web-Bekanntheiten Gedanken gemacht und ihre Follower an der Nase herumgeführt. Dafür kassierten beispielsweise Sebastian Preuss (29) oder Jenny Frankhauser (27) mal mehr, mal weniger Lacher, in jedem Fall aber einen Shitstorm. Der diesjährige Rosenkavalier outete sich aus Spaß als schwul und das stieß unter anderem den Prince Charming-Kandidaten Sam Dylan (29) und Aaron Koenigs sauer auf. "Ich finde, das ist ein mehr als diskriminierender, völlig diffamierender und auch völlig fehlplatzierter Aprilscherz", machte der Blondschopf seinem Ärger in seiner Instagram-Story Luft. Besser kamen hingegen nicht ganz so derbe Gags an: Annemarie Carpendale (42) tunkte das Gesicht ihres Liebsten Wayne (43) in Milchschaum. Ein harmloser Streich, der laut einer Promiflash-Umfrage der witzigste in diesem Jahr war. Vielleicht auch deshalb, weil das Ehepaar damit keine bestimmten Gruppen durch den Kakao zieht.

