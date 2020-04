Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) werden sich vor den Augen des deutschen TV-Publikums das Jawort geben! Seit 2018 sind die Brünette und der Schlagerstar mittlerweile ein Paar. Dass die beiden bis über beide Ohren verliebt sind, dürfte kein Geheimnis sein, denn sie teilen ihren gemeinsamen Alltag regelmäßig über Social Media und in Fernseh-Dokus mit der Öffentlichkeit. Ihre geplante Trauung soll dabei keine Ausnahme werden: Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, werden ihr großer Tag und die Hochzeitsvorbereitungen über die Bildschirme flimmern – und zwar noch in diesem Jahr! Nun fehlt nur noch der Antrag zum Eheglück, auf den die Teenager-Beauty schon sehnlichst wartet: "Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der will das auch", verriet sie kürzlich in einem Interview mit dem Sender.

