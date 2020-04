Hat der Prozessmarathon wirklich bald ein Ende? Im Sommer 2016 soll die ehemalige Schwer verliebt-Kandidatin Sarah H. (✝32) von ihrem damaligen Lebensgefährten Axel G. in seinem Haus in Alt Rhese zu Tode gefoltert worden sein. Obwohl der Vorfall bereits vier Jahre her ist, wurde immer noch kein endgültiges Urteil gesprochen. Zwar wurde der IT-Fachmann 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt, doch er legte Revision ein. Seitdem ist ein Abschluss des Prozesses immer wieder verschoben worden. Nun wird eine Urteilsverkündung im April erwartet.

Das berichtet aktuell TAG24 – dabei beruft sich das Portal auf den Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg, der dies anlässlich der Fortsetzung der nicht öffentlichen Verhandlung gegen den Angeklagten erzählt habe. Weiter heißt es, dass keine Zeugen mehr aussagen würden, allerdings müssten noch einige Dokumente verlesen werden. Im Klartext: Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Am 9. August 2016 wurde Sarahs Leiche stark verwest im Haus von Axel G. gefunden. Direkt nach seiner Verhaftung habe er erklärt, unter welchen Umständen seine Freundin gestorben sei. Demnach soll Sarah die Brille des damals 51-Jährigen versteckt haben, daraufhin habe er sie nackt ans Bett gefesselt und mit einer Peitsche mehrere Stunden lang heftig geschlagen. Sarah habe irgendwann das Bewusstsein verloren, sei aber noch einmal zu sich gekommen. Dann habe ihr Herz versagt.

Axel G. im Gerichtssaal

Sarah Heinrich, ehemalige "Schwer verliebt"-Kandidatin

Axel G. vor Gericht in Neubrandenburg



