Dieser Rosenkrieg scheint noch lange nicht vorbei zu sein! Vor wenigen Tagen sorgte Andrej Mangold (33) mit einer Stichelei für Schlagzeilen. Der einstige Bachelor machte deutlich, dass er sich nicht wundert, dass Evanthia Benetatou (27) so schnell das neue Format Promis unter Palmen verlassen musste. Laut des ehemaligen Rosenkavaliers habe es wohl seine Gründe, dass seine Finalistin bei jeder Sendung, an der sie teilnimmt, immer zu den ersten Kandidaten gehört, die rausfliegen. Das lässt Eva allerdings nicht auf sich sitzen und schießt im Promiflash-Interview zurück.

"Es passt zu Andrej, dass er so gegen mich austeilt", hält Eva gleich zu Beginn gegenüber Promiflash fest. Sie sei sich sicher, dass Andrej nur neidisch sei, weil sie für erfolgreiche TV-Shows angefragt werde und seine Schützlinge nicht. "Er ist ja jetzt selbst unter die Trash-Manager gegangen, vertritt ja einige Z-Promis [...]. Es ist natürlich bitter für ihn, dass er sich um die Teilnahme seiner Leute an Formaten bemüht und denen dann erzählen muss, dass der Job dann an jemanden wie mich gegangen ist und er nichts vermitteln kann", plaudert die ehemalige Bachelor-Kandidatin weiter aus.

Andrej habe sogar versucht, Eva mit ins Boot zu holen und ihr ein Angebot gemacht. "Ob er jetzt sauer ist, dass ich damals nicht eine von seinen Künstlerinnen werden wollte? Er wollte ja unbedingt, dass er sich um meine Belange kümmern darf", gibt Eva weiter preis. Während es bei der 27-Jährigen auch ohne Manager bestens läuft, ist sie überzeugt, dass Andrej selbst an solchen Shows niemals teilnehmen wird: "Ich weiß, dass du solche Projekte niemals machen würdest. Dann sieht man ja dein wahres Gesicht, deine hinterfotzige Fratze."

Bieber, Tamara / ActionPress Evanthia Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

SAT.1 / Richard Hübner Eva Benetatou, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

ActionPress Andrej Mangold, Bachelor 2019



