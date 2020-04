Wie steckt Evanthia Benetatou (27) ihr Promis unter Palmen-Aus weg? Bis Mittwoch kämpfte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin in der neuen Sat.1-Show um den Sieg. Sehr weit brachte sie es in der Sendung allerdings nicht: In der vergangenen Exit-Zeremonie standen sie und ihre Mitstreiterin Janine Pink (32) auf der Abschussliste. Nachdem sich Désirée Nick (63) und Matthias Mangiapane (36) für den Rausschmiss der Griechin entschieden hatten, versetzte ihr Tobias Wegener (26) schließlich den TV-Gnadenstoß. Wie geht es Eva jetzt nach ihrem Aus?

Im Promiflash-Interview verriet die 27-Jährige, dass es ihr inzwischen zwar wieder gut gehe, sie nach der Entscheidung aber "schon enttäuscht" gewesen sei. "Ich fand es letzten Endes nicht fair, doch so ist das Spiel nun mal. Heute kann ich darüber hinwegsehen, doch zu dem Zeitpunkt hat es mich emotional getroffen", meinte sie. Sie habe mit ihrem Rauswurf nicht gerechnet und sei von Désirée und Matthias' "Gehässigkeit" sehr überrascht gewesen: "Ich hätte nie gedacht, dass scheinbar selbstbewusste Menschen das nötig haben."

Doch auch über Tobis Reaktion wundert sich die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin sehr, da er seine Verflossene Janine gerettet habe, obwohl er sie "doch vorher wie Dreck behandelt" hätte. "Er hat sich in ihrer Beziehung wie ein Arsch verhalten, sie teilweise nach Hause geschickt oder anderes. Danach war Totenstille und kein Kontakt mehr", sagte Eva. Sie vermute jedoch, dass sich Tobi als "edler Ex" bei den Zuschauern beliebt machen wollte.

SAT.1 / Richard Hübner Eva Benetatou, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

