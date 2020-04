Nähern sie sich etwa wieder an? Seit zwei Jahren herrscht zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jenny Frankhauser (27) Funkstille. Nach dem Tod von Jennys Vater hatten sich die beiden zerstritten, weil sich die 27-Jährige von ihrer Halbschwester im Stich gelassen fühlte. In einer neuen Folge von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca treffen die zwei auf Mama Iris' (52) Geburtstag wieder aufeinander. Doch die Reunion verläuft nicht ganz so, wie es sich vielleicht einige Zuschauer gewünscht hätten.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de