Was will Xavier Naidoo (48) seinen Fans damit sagen? Nachdem der Sänger in den vergangenen Wochen bereits mit vermeintlich rassistischen Texten für Aufregung gesorgt hat, stiftet er jetzt mit einem neuen Video weitere Verwirrung. In seinem YouTube-Clip bricht er in Tränen aus und ringt um Worte. "Wenn ich das richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen pädophiler Netzwerke befreit." Seine Aussagen erklärt er allerdings mehr als vage.

