Auch mit 71 Jahren ist Jürgen von der Lippe sein Sexualleben sehr wichtig! Der Komiker geht seit über vier Jahrzehnten mit seiner ersten Frau Anne Dohrenkamp durchs Leben. Trotz einer zwischenzeitlichen Trennung und einer zweiten Ehe des Moderators, hatten die beiden Turteltauben in der Vergangenheit immer wieder zueinandergefunden. Wer denkt, nach so einer langen gemeinsamen Zeit schläft die Libido irgendwann ein, der täuscht sich: Für Jürgen spielt die körperliche Nähe zu seiner Liebsten auch heute noch eine große Rolle!

Im Gespräch mit Bunte erklärte der Moderator jetzt, dass partnerschaftliche Leidenschaft für ihn nach wie vor sehr wichtig sei: "Sie hat nur andere Prioritäten. Statt Stimmentaumel und erotischer Raserei eher mal eine schöne Pizza." Für ihn gehöre Sex ganz klar zu einer Beziehung: "Der Wunsch, dem anderen Freude zu bereiten, wenn wir das mal als Oberbegriff wählen wollen, ist natürlich immer da. Alles andere wäre ja schlimm."

Doch ist es das, was Jürgen und Annes Beziehung so lange am Laufen hält – oder zehren die beiden doch eher davon, in getrennten Wohnungen zu leben? Dem Entertainer zufolge wirkt sich vor allem Letzteres sehr positiv auf die Liebe zwischen ihm und seiner Partnerin aus: "Es ist die ideale Existenzform für ein Paar, das sich nicht an der Alltagsroutine abnutzen will – und wir gehen jetzt ins 41. Jahr. All das, was eine Beziehung belastet, entfällt."

Anzeige

Getty Images Jürgen von der Lippe mit seiner Frau Anne Dohrenkamp im Januar 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Jürgen von der Lippe

Anzeige

Getty Images Jürgen von der Lippe mit seiner Frau Anne Dohrenkamp im Februar 2006 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de