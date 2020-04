Dennis Schick (31) geht wieder solo durchs Leben! Nach vergeblicher Liebessuche bei Traumfrau gesucht hatte der ehemalige Pfundskerl 2017 in Patricia seine Auserwählte gefunden. Nur wenige Monate nach dem Kennenlernen war der Kölner dann vor der Blondine auf die Knie gegangen – und die hatte Ja gesagt. In einer romantischen Trauung schworen sich die Turteltauben ein Jahr später die ewige Treue. Doch all das ist nun vergessen: Wie Dennis jetzt via Facebook bekannt gab, sind er und seine Noch-Ehefrau seit einer Weile getrennt! "Heute muss ich euch nach einer Zeit voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs verkünden, dass Patricia und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen sind, unsere Ehe von nun an als Freunde zu führen!", schrieb der Rheinländer.

