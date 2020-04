Pascal Kappés (29) steht offen zu seiner Sexualität! Weil der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star aktuell mit seiner Freundin Lea Marie Karrenbrock überglücklich ist und auch in der Vergangenheit mit Denise Kappès (29) eine Frau an seiner Seite hatte, kam dieses Geständnis für seine Fans mehr als überraschend: Der TV-Darsteller hat sich als bisexuell geoutet. "Leute, es ist egal, ich bin bi! Na und, ich stehe auf Männer und Frauen", verkündete er kürzlich in seinem Instagram-Livestream. Mit Promiflash plaudert er jetzt über das Outing...

