Bibi (27) und Julian Claßen (26) sind überglücklich mit ihren beiden Kids! Am 20. März war Töchterchen Emily zu der bis dato dreiköpfigen Familie dazu gestoßen. Schon vor der Geburt des kleinen Mädchens hatten sich die Influencer Sorgen gemacht: Wie würde Sohn Lio (1) wohl auf seine Schwester reagieren? Dieses Treffen beschreiben die beiden nun in einem neuen YouTube-Video: "Als ich die Bibi im Krankenhaus abholen gegangen bin, hat sich der Lio wirklich gar nicht für die Bibi interessiert. Er war nur auf die Emmy fokussiert, die hat er die ganze Zeit angeguckt und ‘Dadada’ gesagt!", erklärte Julian. Seitdem kümmere der Eineinhalbjährige sich rührend um die Neugeborene: "Ich bin so stolz auf den, der macht das so toll!", schwärmte Bibi.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de