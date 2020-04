Kaum zu glauben, aber Jade Thirlwall (27) hatte früher mit Komplexen zu kämpfen. Die Sängerin ist mittlerweile erfolgreich mit ihrer Girl-Band Little Mix unterwegs und rockt selbstbewusst in knappen Outfits die internationalen Bühnen. Sie scheint mit sich und ihrem Körper im Reinen. Aber das war nicht immer so. Jade gab nun zu: Sie hat früher oft mit dem Gedanken gespielt, sich die Brüste vergrößern zu lassen.

"Neben den anderen Mädchen habe ich mich immer wie ein Junge gefühlt. Ich hatte nicht diese weiblichen Rundungen und kaum Oberweite", erzählte die Musikerin im Interview mit Cosmopolitan. Sie habe sich einfach nicht sexy genug gefühlt, um in der Band zu sein. "Jetzt habe ich meinen Frieden damit geschlossen, aber damals wollte ich eine Brustvergrößerung." Bei Dates stelle sie sich sogar heute noch oft die Frage, ob sie "weiblich genug" sei. "Was total dumm ist", betonte sie weiter.

Nicht nur ihr Dekolleté betrachtete Jade lange als "Problemzone". Auch wegen ihrer Nase habe sie beinahe den Beauty-Doc aufgesucht – der Grund: Als sie 18 Jahre alt war und ein Fotoshooting mit ihren Band-Kolleginnen hatte, wurde ihre Nase komplett bearbeitet. Daraufhin habe sie sich gefragt, ob sie womöglich nicht schön genug sei.

Anzeige

Instagram / jadethirlwall Jade Thirlwall

Anzeige

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Anzeige

Instagram / jadethirlwall Jade Thirlwall, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de