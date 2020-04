Oliver Pocher (42) wird sicher warm anziehen müssen: Die YouTuberin Kelly MissesVlog (26) kritisiert den Komiker in einem neuen Video! Seit Tagen hat es der Blondschopf auf die Influencer-Welt auf Instagram abgesehen, da die Web-Größen nach Ansicht des Comedians die aktuelle Krisensituation nicht erst genug nehmen würden, sondern stattdessen weiterhin Werbe-Posts absetzen und durch die Weltgeschichte reisen. Auf YouTube holt die 26-Jährige nun zum Gegenschlag aus und spart dabei auch nicht mit fiesen Seitenhieben auf Olis Karriere. Was ihr aber am meisten gegen den Strich geht, ist die Sprache des Familienvaters, mit der er auf die Netz-Bekanntheiten losgeht. Einige Kritiker werfen ihm bereits Hassrede vor, ein Argument, dass auch Kelly gut nachvollziehen kann: "Oli, du übertreibst halt auch. Vielleicht beruhigst du dich auch mal und versuchst, ein paar Aussagen zurückzuhalten, sonst wird dir halt Hate-Speech vorgeworfen."

