In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste sich Bianca Own (18) von ihrem Titeltraum verabschieden! Denn nach dem Entscheidungs-Walk musste das Nachwuchsmodel die Show verlassen und die Heimreise antreten. Doch wie geht es eigentlich nach dem Rauswurf für Heidi Klums (46) Ex-Kandidatinnen weiter? Promiflash hat bei der ehemaligen Teilnehmerin Theresia Fischer (28) nachgefragt. Nach dem Abschied von den Mitstreiterinnen ist das Abenteuer tatsächlich zu Ende: "Man kommt noch mal in ein anderes Hotel für eine Nacht und am nächsten Tag geht dann auch schon der Flug zurück nach Deutschland."

