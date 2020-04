Verbindet Désirée (63) und Claudia (58) eine tiefe Hassliebe? Am Mittwoch vergangener Woche startete die neue Realityshow Promis unter Palmen. Zehn Promis der deutschen TV-Landschaft wurden auf Thailand in eine Villa in paradiesischer Umgebung eingesperrt, um sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu erkämpfen. Doch aktuell scheint es nur ein Thema zu geben: die Streitereien zwischen Désirée Nick und Claudia Obert. Immer wieder geraten die Bühnen-Künstlerin und die Designerin aneinander. Jetzt hat Claudia tatsächlich verraten, dass sie und ihre vermeintliche Erzfeindin – trotz ihres Beef in der Sendung – noch voneinander hören.

Gegenüber Promiflash hat die Unternehmerin jetzt auch den Grund dafür offenbart: "Ich bin noch mit Désirée Nick in Kontakt, weil ich ihr gesagt habe, dass ich Film, Funk und Fernsehen mit Klamotten ausstatte, und ich habe ihr die Marke gesagt". Sie und die blonde Entertainerin seien beide souveräne Persönlichkeiten und da komme es schon mal zu Auseinandersetzungen. "Über Désirée kann man denken und sagen, was man will, aber sie ist nicht langweilig und dumm ist sie auch nicht", stellte die 58-Jährige noch klar. Trotzdem lasse sie es sich nicht nehmen, sich weiterhin kritisch über La Nick zu äußern.

Denn auch die hat kürzlich über Claudia hergezogen und behauptet, die Designerin gebe nur vor, eine Luxuslady zu sein. Diesbezüglich findet Claudia klare Worte. "Ob Désirée Nick meint, ich wäre eine Schlampe oder eine Lady, das ist mir so was von egal. Ich weiß, wer ich bin", machte sie gegenüber Promiflash deutlich.

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Désirée Nick im September 2016



