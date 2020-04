Seit einem Jahr läuft die Serie Krass Klassenfahrt mega-erfolgreich auf YouTube. Insgesamt sechs Staffeln haben die Webstars Jonas Ems (23) und Jonas Wuttke (23) bereits auf die Beine gestellt. Aktuell ist die sechste Season im Web zu sehen – doch denken die beiden schon darüber nach, wie lange sie das Format noch produzieren wollen? Promiflash hat mit den beiden auf der Premiere in Berlin gesprochen. Doch noch scheint es für die 23-Jährigen keinen Grund zu geben, an ein Ende der Serie zu denken: "Wir wollen auf jeden Fall so lange weitermachen, solange es läuft und solange es witzig ist", stellte Jonas Ems klar.

