Rückblick auf den Anfang der Beziehung von Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (51)! Die beiden Hollywood-Stars gehen mittlerweile seit etwa 15 Jahren getrennte Wege. Ab den späten 90er Jahren bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2005 galten die beiden als das heißeste Promi-Paar der Traumfabrik. Nun enthüllt eine Quelle ein intimes Detail: Jen habe dem Frauenschwarm anfangs im Bett die kalte Schulter gezeigt. Sie soll neun Monate gewartet haben, bis sie zum ersten Mal mit Brad schlief.

Das verrät ein Insider der Zeitung Mirror. Offenbar hatte Jennifer befürchtet, dass zu schnelle Intimität ihre Beziehung zerstören könne. "Es war das Klügste, was Jennifer tun konnte. Stellt euch vor, Brad Pitt zu sagen, dass er auf Sex warten soll. Das ist ihm noch nie passiert. Zumindest nicht in den letzten Jahren", meint der Informant. Brad hat das vermeintliche Sex-Verbot nicht abgeschreckt: Schon fünf Monate nach ihrem ersten Date machte er Jennifer einen Antrag.

Ihr erstes Mal sollen die beiden angeblich am Valentinstag 1999 während eines romantischen Urlaubs in Mexiko gehabt haben. Fünf Monate später waren sie Mann und Frau. Glaubt ihr, dass Jennifer Brad wirklich so lange zappeln ließ? Stimmt ab!

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt auf der Premiere von "...und dann kam Polly", 2004

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards, 2004

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Troja", 2004



