Weil viele Promis aktuell die Langeweile umtreibt, melden sich immer mehr bekannte Gesichter auf der Trendplattform TikTok an. Der Hype um die coolen Kurzclips steckt mittlerweile Stars von Michael Wendler (47) über Sarah Lombardi (27) und Yeliz Koc (26) bis hin zu Mario (27) und Ann-Kathrin Götze (30) an. Promiflash hat beim deutschen TikTok-Sternchen Laura Sophie nachgefragt, wie das soziale Netzwerk sich dadurch verändert und wie sich die prominenten App-Neulinge so schlagen. "Den einzigen Tipp, den ich geben könnte, ist einfach aktiv zu sein, aber ich finde, die machen das schon megagut und machen coole Videos", berichtet die 18-Jährige im Interview.

