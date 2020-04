Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Die britische Schauspielerin Honor Blackman ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Die meisten dürften sie aus dem James Bond-Film "Goldfinger" aus dem Jahr 1964 kennen. Darin spielte sie an der Seite von Sean Connery (89) die Rolle der Pussy Galore. Auch die kultige Krimi-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" machte sie einem breiten Publikum bekannt.

Honor starb eines natürlichen Todes, wie ihre Familie gegenüber The Guardian bestätigte. "Sie ist in ihrem Zuhause in Lewes in Sussex von ihren Liebsten umgeben friedlich eingeschlafen. Sie wurde geliebt und wird schmerzlich von ihren beiden Kindern Barnaby und Lottie und ihren vier Enkeln Daisy, Oscar, Olive und Toby vermisst", heißt es in dem Statement.

Auch ihrer Errungenschaften gedachte ihre Familie in den Abschiedsworten. "Honor war eine Schauspielerin mit einem unglaublich kreativen Talent [...]. Sie hat mit der Hingabe zu ihrer Arbeit und ihrer Professionalität einen ikonenhaften Status in der Film- und Entertainment-Welt erreicht." Vor einigen Jahren war Honor noch auf Tour, um ihren Fans Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere zu gewähren.

Getty Images Sean Connery und Honor Blackman in "Goldfinger" 1964

Getty Images Honor Blackman im Oktober 2002 in London

Getty Images Honor Blackman im Jahr 1964



