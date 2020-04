Ramon Roselly ist der neue Sieger von DSDS! Am Samstag setzte sich der Gebäudereiniger mit seinem Siegersong "Eine Nacht" gegen seine Mitstreiter durch – und stellte damit einen neuen Rekord auf. Er bekam über 80 Prozent der Anruferstimmen. Das hat in 17 Staffeln der Castingshow vor ihm noch kein Finalist geschafft. So richtig feiern konnte Ramon seinen Sieg bisher aber noch nicht, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Ich habe mit den Jungs und Mädels ein stilles Wasser getrunken. Aber eine Party ist ausgeblieben. Wir sind zur Kandidatenvilla gefahren und dann haben wir die Wiederholung der Sendung noch ein bisschen geguckt."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de