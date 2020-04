Sarah Harrison (28) hatte einen Unfall vor laufender Kamera! Um ihre Follower in der aktuellen Krisenlage zu unterhalten, sprangen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Dominic (28) neulich auf den aktuell so beliebten TikTok-Zug mit auf. Die Influencerin wollte eine coole Tanz-Choreo absolvieren, doch das funktionierte nicht so gut wie geplant: Sarah knickte fies um und stürzte zu Boden, wie ein Video auf Instagram zeigt! Einen Tag später hat sie sich bei ihren Fans mit einem Update gemeldet: "Ich kühle immer noch, lege hoch, aber ich kann mittlerweile schon wieder besser laufen!"

