Die Katze nutzt die Quarantäne-Zeit für ein sexy Päuschen! Um sich in der aktuellen Situation vor einer Ansteckung zu schützen, müssen nicht nur in Deutschland alle in den eigenen vier Wänden verweilen. Auch Daniela Katzenberger (33) bleibt in ihrer Wahlheimat auf Mallorca mit ihren Liebsten zu Hause. Die Kultblondine macht das Beste aus dem unfreiwilligen Heim-Urlaub: Sie rekelt sich auf dem Balkon.

"Urlaub auf Balkonien", schreibt die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal und teilt dazu einen ziemlich heißen Schnappschuss. In einem knappen, türkisen Bikini liegt Dani auf einem Handtuch, grinst in Richtung Kamera und genießt die Sonnenstrahlen. Doch auch wenn sich der aktuelle Sicherheits-Hausarrest für die Mama von Sophia (4) teilweise wie Urlaub auf der heimischen Terrasse anfühlt, zeigt die heiße Aufnahme, dass auch bei den Cordalis-Katzenbergers der Alltag weitergehen muss: Die Katze posiert neben dem voll behängten Wäscheständer.

In den vergangenen Tagen sorgten Daniela und ihr Mann Lucas Cordalis (52) bereits des Öfteren für lustige Unterhaltung im Netz. Vor allem ein Video dürfte der Community besonders gut gefallen haben: Das Paar übte sich im "Quarantäne-Kamasutra". In lustigen Posen wirbelte Lucas seine Liebste durch die Luft. Ein besonderer Hingucker dabei: Danis ulkige Gesichtsausdrücke.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de