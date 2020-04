Sophia Thomalla (30) weiß, wie sie ihren Fans via Social Media ordentlich einheizt! Sie begeistert ihre Follower immer mal wieder mit freizügigen Fotos im Netz. Egal, ob im knappen Sport-Outfit oder im Minikleid – die Beauty gibt sich immer total selbstbewusst und lässt sich auch von Body-Kritik überhaupt nicht einschüchtern. Mit einem heißen Throwback-Schnappschuss unterstreicht sie nun erneut ihren ganzen Sex-Appeal.

Lasziv rekelt sich Sophia auf ihrem sommerlichen Instagram-Foto auf einem Gartenstuhl. Nur ein knapper Bikini bedeckt ihren Körper. "Eine kleine Erinnerung an die Tage, an denen ich noch eine Taille und nur ein Kinn hatte", schreibt sie zu dem Post. Ihre Worte sind vermutlich in der aktuellen Krisensituation als Galgenhumor zu deuten.

Mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme war die 30-Jährige im Februar noch weiter zurück in die Vergangenheit gegangen: Sie hatte ein Foto aus ihrer Kindheit hochgeladen. Darauf posiert sie mit ihrer Mama Simone Thomalla (54). Mit einer großen Zahnlücke grinst Klein-Sophia in die Kamera.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Getty Images Sophia Thomalla 2019 in Berlin

Instagram / sophiathomalla Simone und Sophia Thomalla



